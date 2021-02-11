Доработать функциональность на сайте

Здравствуйте! Необходимо переделать отображение административной части в стандартном плагине «Комментарии» на WordPress. Необходимо сгруппировать комментарии и ответы на них, чтобы вывод был древовидным (лесенкой). На данный момент сортировка идёт по дате, а нужно - по группе (комментарий + ...
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Сайт – трамлиномск.рф
Сайт сделан на друпале, сложного бэкенда нет.
Сейчас планируем две больше доработки:
- редизайн главной страницы
- поиск по сайту
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