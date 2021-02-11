Доработать функциональность на сайте

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок1413 просмотров
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Сайт – трамлиномск.рф 

Сайт сделан на друпале, сложного бэкенда нет. 

Сейчас планируем две больше доработки: 

- редизайн главной страницы 

- поиск по сайту 

3 года назад
nyta15
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
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