Настройка отправки содержимого формы на почту

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок755 просмотров
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Если готовый сайт на WordPress. Необходимо настроить отправку тела формы на почту по нажатию кнопки отправить. У формы есть капча.

Предоставлю Логин и пароль для доступа к wp-admin а так же данные для ssh, если нужно

3 года назад
Sabzero43
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$8
1 день
Хороший исполнитель. Все сделал быстро и качественно. Рекомендую
Приятно работать, быстрая связь. Спасибо
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