Внедрить правки на сайте Wordpress

Техническое задание на разработку CRM системы Функционал: Админ панель Воронка продаж Сделки ( и статусы) Контакты(у каждого менеджера свой контакт) Создание и просмотр заказов Пользователи: Администратор Менеджер Покупатель Функционал Админа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внедрить мелкие технические правки на сайте prokuratura-rf.ru
Само ТЗ представлено тут: https://yadi.sk/i/A96gs9nfL7FB4g
Нужно оценить стоимость и сроки.
Будет безопасная сделка. Оплата только WMZ.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь с тем, чтобы подогнать сайт на шаблоне под ТЗ. Нужно немного поменять структуру сайта (количество и порядок страниц) + доработать по комментариям. Дизайн не играет роли. Заполнять настоящими текстами и картинками не надо, ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно что бы можно было добавлять записи через админку, меню и тд выводить не нужно. Оставляйте ваш телеграм.Системы управления (CMS)20 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужно реализовать небольшие доработки на сайте на Битриксе, ТЗ прикреплено к проекту. Пожалуйста, сразу указывайте бюджет.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Сайт на Битриксе нужно сделать правки согласно ТЗ просьба ознакомиться с тз перед тем как подавать заявку сроки до 3 дней только доля исполнителей с опытом отзывами с теми кто пропадает в момент согласования - диалог ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть сайт на движке вордпресс - https://gran-dekor.ru/ На мобильной версии не отображается нормально шапка, а также не открывается выпадающее меню. Нужно адаптировать под мобильный режим. Нет в мобильной версии баннеров с заглавной страницы. Может быть есть еще какие ...Завершен3 года назад
- $15
CMS - WP Кол-во страниц - 200 шт. Задача: 1. Дам доступ к сервису. 2. Делаем выгрузку по названию раздела 3. Компилируем текст с 3-5 сайтов для каждого раздела 4. Размещаем через WP на моем сайте 5. Ставим мета-теги по шаблону Цена фиксированная, ...Завершен3 года назад
Вывести сортировку в поиске на сайте https://eurocell.ru/ . Сайт работает на шаблоне аспро next, но там кастомизированный Сюда: [url=http://joxi.ru/Q2KoPyjSv1bRV2]http://joxi.ru/Q2KoPyjSv1bRV2[/url] Добавить такой фильтр: [url=http://joxi.ru/nAygNZehwLyMem]http://joxi.ru/nAygNZehwLyMem[/url] Можно взять отсюда: [url=http://joxi.ru/E2pxO0MHGQOMP2]http://joxi.ru/E2pxO0MHGQOMP2[/url] От вас необходимы цены.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
На сайте Joomla установлен компонент переадресации ReDJ (аналог SH404). Всё включено, но переадресация не работает. В порядке очередности как положено, установлен первым. Нужно разобраться и починить. Стоял другой плагин JL No Doubles, работал корректно, ...Завершен3 года назад
На сайте 4 вида форм связи (формы заказа, всплывающие окна), сайт на битриксе, битрикс давно не обновлялся. Необходимо поставить невидимую капчу от гугл. Причина: много спама сыпется на почту.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад