Здравствуйте! Нужна Ваша помощь с тем, чтобы подогнать сайт на шаблоне под ТЗ. Нужно немного поменять структуру сайта (количество и порядок страниц) + доработать по комментариям. Дизайн не играет роли. Заполнять настоящими текстами и картинками не надо, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание на разработку CRM системы
Функционал: Админ панель
Воронка продаж
Сделки ( и статусы)
Контакты(у каждого менеджера свой контакт)
Создание и просмотр заказов
Пользователи:
Администратор Менеджер Покупатель
Функционал Админа
Список пользователей
Удаление редактирование пользователей.
Выставлять галочку активный/неактивный заказ, по умолчанию неактивный
Функционал Менеджера
-просмотр активных/неактивных заказов в каком-то общем списке
-Возможность добавлять лиды к заказу
-В НЕАКТИВНЫЙ ЗАКАЗ НЕЛЬЗЯ ДОБАЛЯТЬ ЛИДЫ
Функционал Покупателя
-Создавать заказы ( Кол-во лидов, список необходимых регионов, может быть один регион в заказе, а может и пять регионов)
(В карточки покупателя хранятся все его заказы с лидами без возможности удаления)
Карточка контакта(лида) состоит из ФИО
Сумма
Регион (из списка, не чтоб руками)
Город Телефон Дата поступления Ответственный менеджер Ответственный партнер
Возможность оставить комментарий
Карточка заказа: продукт: Банкротство или кредитование
1. Id заказа
2. Партнер или покупатель - кто создал заказ
3. Дата/время обновления заказа - когда был добавлен последний лид
4. Регионы- покупатель, при создание выбирает из списка и это видно
5. Статус заказа - активный/неактивный изменяет только админ
6. Всего заявок - исходя из того сколько указал покупатель при создании заказа
7. Заявок отгружено- автоматическая цифра исходя из того, сколько поступило заявок в заказ.
8. АКТИВНЫЙ/НЕАКТИВНЫЙ ЗАКАЗ - ПО УМОЛЧАНИЮ НЕ АКТИВНЫЙ- МЕНЯЕТ АДМИН.
прдгрузка базы вексель и с формы сайта
автоматическое распределение Лидов по заказам исходя из региона и продукта
Примерно так удобно видеть список заказов, только наименования другие:
В ДВУХ СЛОВАХ НУЖНА РЕГИСТРАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ЧТОЬ ОНИ СОЗДАВАЛИ ЗАКАЗЫ, В ЗАКАЗАХ ВЫСТАВЛЯЛИ КРЕТЕРИИ ТИПО СКОЛЬКО, КАКОЙ ПРОДУКТ И КАКОЙ РЕГИОН И ОТГРУЗКА ИМ ЛИДОВ
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