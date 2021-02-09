Crm

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки1103 просмотра
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Техническое задание на разработку CRM системы

Функционал: Админ панель

Воронка продаж

Сделки ( и статусы)

Контакты(у каждого менеджера свой контакт)

Создание и просмотр заказов

Пользователи:

Администратор Менеджер Покупатель

Функционал Админа

Список пользователей

Удаление редактирование пользователей.

Выставлять галочку активный/неактивный заказ, по умолчанию неактивный

Функционал Менеджера

-просмотр активных/неактивных заказов в каком-то общем списке

-Возможность добавлять лиды к заказу

-В НЕАКТИВНЫЙ ЗАКАЗ НЕЛЬЗЯ ДОБАЛЯТЬ ЛИДЫ

Функционал Покупателя

-Создавать заказы ( Кол-во лидов, список необходимых регионов, может быть один регион в заказе, а может и пять регионов)

(В карточки покупателя хранятся все его заказы с лидами без возможности удаления)

Карточка контакта(лида) состоит из ФИО

Сумма

Регион (из списка, не чтоб руками)

Город Телефон Дата поступления Ответственный менеджер Ответственный партнер

Возможность оставить комментарий

Карточка заказа: продукт: Банкротство или кредитование

1. Id заказа

2. Партнер или покупатель - кто создал заказ

3. Дата/время обновления заказа - когда был добавлен последний лид

4. Регионы- покупатель, при создание выбирает из списка и это видно

5. Статус заказа - активный/неактивный изменяет только админ

6. Всего заявок - исходя из того сколько указал покупатель при создании заказа

7. Заявок отгружено- автоматическая цифра исходя из того, сколько поступило заявок в заказ.

8. АКТИВНЫЙ/НЕАКТИВНЫЙ ЗАКАЗ - ПО УМОЛЧАНИЮ НЕ АКТИВНЫЙ- МЕНЯЕТ АДМИН.

прдгрузка базы вексель и с формы сайта

автоматическое распределение Лидов по заказам исходя из региона и продукта

Примерно так удобно видеть список заказов, только наименования другие:

В ДВУХ СЛОВАХ НУЖНА РЕГИСТРАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ЧТОЬ ОНИ СОЗДАВАЛИ ЗАКАЗЫ, В ЗАКАЗАХ ВЫСТАВЛЯЛИ КРЕТЕРИИ ТИПО СКОЛЬКО, КАКОЙ ПРОДУКТ И КАКОЙ РЕГИОН И ОТГРУЗКА ИМ ЛИДОВ 

3 года назад
guest_16128850818856
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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