Натянуть верстку на вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт20 заявок1179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно что бы можно было добавлять записи через админку, меню и тд выводить не нужно. Оставляйте ваш телеграм.

3 года назад
TimurVasiliev
Тимур 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
день назад