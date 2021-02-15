Реализовать фильтр на wordpress

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка120 просмотров
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Реализовать фильтр на wordpress, подробное описание в обсуждении проекта

WordPress
3 года назад
wirtus
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
svetl94ok
31 годУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$30
2 дня
Все отлично, работой доволен, рекомендую к сотрудничеству!
Владислав отвечает на все уточняющие вопросы сразу, оплата после выполнения задания. Рекомендую к сотрудничеству.