Правки на сайті Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок1300 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

- настроїти категорії на головній сторінці, новинки, популярні стерти

- форма оплати, залишити лише PayPal, все інше стерти;

- настроїти політику сookies на іспанській мові;

- виправити шрифти;

- налаштувати мобільну версію

WordPress
3 года назад
Elena0124
Елена 
35 летИспания
3 года в сервисе
Была
3 года назад