Интерактивная карта Joomla

Перенести корпоративный сайт компании с CMS Drupal на Wordpress с сохранением дизайна и всех записей, страниц, рубрик и тегов с сохранением старых URL адресов.
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Можно сделать на сайте подобную карту https://avalan4.ru/. Объекты предоставлю. Платформа Joomla
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