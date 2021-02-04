Перевести Wordpress сайт с All in One SEO на YOAST

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки1198 просмотров
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Перевести Wordpress сайт с All in One SEO на YOAST плагин с сохранением всех данных и разметки.

Жду предложения с указанием стоимости работ.

WordPress
3 года назад
sdvstyle
Дмитрий 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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