Обновление цен на сайте

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1006 просмотров
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Добрый день!

есть сайт на opencart 3

на него спарсили и залили товары с сайта aspsvet.ru

сейчас надо обновить цены у нас на сайте (т.е. товары и артикула совпадают)

Примерная цена? за сайтом в лс

3 года назад
winstonbyfly
Сергей 
32 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад