Исправить ошибку корзины (сайт на Битриксе)

Нужно подключить [url=https://orangedata.ru/]Orange data[/url] к сайту на Wordpress. На сайте 3 товара, без woocommerce. Интересует цена, сроки
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