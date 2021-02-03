Исправить ошибку корзины (сайт на Битриксе)

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки888 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Заказ не отображается в системе, если пользователь оформил его не зарегистрировавшись или не авторизовавшись предварительно. В систему попадают заказы только от авторизованных пользователей.

3 года назад
maxbic
Максим 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад