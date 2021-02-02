Разработать модули/приложение на Битрикс24

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка460 просмотров
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Наша компания находится в поиске специалиста, который разработает и настроит новые модули и функционалы к уже существующей системе на Битрикс24.

Необходима разработка и установка двух модулей. Описание каждого из модулей будет ниже изложено.

1-й модуль включает в себя:

  • создание отчета по 4-м направлениям с необходимой информацией, которую будут запрашивать, и с определенными параметрами (подробнее в ТЗ);
  • возможность печатать отчеты, фильтровать по заданным параметрам;
  • вывод отчетов по направлениям;
  • вывод информации по каждому из сотрудников.
2-й модуль включает в себя приложение, которое поможет загрузить базу по заданным параметрам. Более подробно насчет требований и логики приложения будут в ТЗ.

Документ ТЗ с подробными требованиями будет выслан при личном общении.

Оплата и сроки работы будут обсуждены после.

Свяжитесь, пожалуйста, с нами, если вас заинтересовала данная работа.

3 года назад
annamai
28 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад