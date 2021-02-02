Разработать модули/приложение на Битрикс24

Наша компания находится в поиске специалиста, который разработает и настроит новые модули и функционалы к уже существующей системе на Битрикс24.

Необходима разработка и установка двух модулей. Описание каждого из модулей будет ниже изложено.

1-й модуль включает в себя:

создание отчета по 4-м направлениям с необходимой информацией, которую будут запрашивать, и с определенными параметрами (подробнее в ТЗ);

возможность печатать отчеты, фильтровать по заданным параметрам;

вывод отчетов по направлениям;

вывод информации по каждому из сотрудников.

2-й модуль включает в себя приложение, которое поможет загрузить базу по заданным параметрам. Более подробно насчет требований и логики приложения будут в ТЗ.

Документ ТЗ с подробными требованиями будет выслан при личном общении.

Оплата и сроки работы будут обсуждены после.

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