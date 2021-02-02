Разработать модули/приложение на Битрикс24

1)Сделать градиентный фон(как на фоне меню) 2)Сделать градиентный фон кнопки под цвет иллюстрации 3)Отредактировать иконки, лого и текст под общий стиль 4)Переделать иллюстрацию(прикреплена ниже) на сайте видно что у двух персонажей слева, у выплывающих окон, белых пузырей и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша компания находится в поиске специалиста, который разработает и настроит новые модули и функционалы к уже существующей системе на Битрикс24.
Необходима разработка и установка двух модулей. Описание каждого из модулей будет ниже изложено.
1-й модуль включает в себя:
- создание отчета по 4-м направлениям с необходимой информацией, которую будут запрашивать, и с определенными параметрами (подробнее в ТЗ);
- возможность печатать отчеты, фильтровать по заданным параметрам;
- вывод отчетов по направлениям;
- вывод информации по каждому из сотрудников.
Документ ТЗ с подробными требованиями будет выслан при личном общении.
Оплата и сроки работы будут обсуждены после.
Свяжитесь, пожалуйста, с нами, если вас заинтересовала данная работа.
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