Сайт на WP- язык украинский. Нужно перевести с помощью WPML.

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки367 просмотров
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Сайт на WP- основной язык украинский.

Нужно перевести с помощью WPML (куплен).

Настроить, вывести "флажки" и посмотреть на корректность работы по SEO, может быть глянуть на сам код и "порекомендовать" исправления.

Материалы переводить не нужно (показать работоспособность на 1 записи).

Срок 3-5 дней.

3 года назад
mkvin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Val_Ter
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
3 года назад
$20
1 день
Был нюансы от прошлых програмцов. Подсказали - всё решили! Рекомендую, всё на высшем уровне.
Сотрудничеством очень доволен. Чёткая постановка задачи, отличная коммуникация, оплата без проблем. Всем рекомендую! Готов сотрудничать дальше с этим заказчиком.