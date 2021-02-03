Сайт на WP- язык украинский. Нужно перевести с помощью WPML.

Сайт на WP- основной язык украинский.

Нужно перевести с помощью WPML (куплен).

Настроить, вывести "флажки" и посмотреть на корректность работы по SEO, может быть глянуть на сам код и "порекомендовать" исправления.

Материалы переводить не нужно (показать работоспособность на 1 записи).

Срок 3-5 дней.