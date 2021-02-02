Подключить PayPal шлюз Westernbid к магазину на Wordpress+woocommerce

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1010 просмотров
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Необходимо добавить способ оплаты PayPal на сайт на Wordpress+woocommerce.

Нужно настроить отправку платежей через westernbid.info .

С их стороны всё готово для тестов. Нужно подключить и отредактировать модуль PayPal, протестировать платежи в тестовом режиме. Информация по подключению вся есть отправлю в личку

WordPressWooCommerce
3 года назад
Anni_ar
53 годаАрмения
10 лет в сервисе
Была
3 года назад