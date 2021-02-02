Установить на frontpad на сайт доставки

Здравствуйте коллеги. Есть задача от клиента, немного странная, не могу найти однозначной инфы. Кто сталкивался с подобным, оцените. Будет WordPress + WooCommerce с возможностью оплатить картой. Заказчик хочет что бы ему приходили заказы (со всей инфой) на ...
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На существующий сайт, нужно настроить frontpad. Скорее всего придется дорабатывать сам сайт. Wordpress
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