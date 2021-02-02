WordPress + WooCommerce интеграция онлайн магазина с терминалом

Здравствуйте коллеги.

Есть задача от клиента, немного странная, не могу найти однозначной инфы. Кто сталкивался с подобным, оцените.

Будет WordPress + WooCommerce с возможностью оплатить картой.

Заказчик хочет что бы ему приходили заказы (со всей инфой) на терминал в пиццерии (VX 520 от verifone). Там типа он смотрел - оплачен заказ или нет, мог напечатать чек и отдать куреру на доставку.

Полагаю надо ставить в магазине ПК и все синхронизировать через их софтину https://www.verifone.com/en/us/services/global-ecommerce

Кто сталкивался, на сколько это реально?