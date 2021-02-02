Доработки по opencart

$12
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки882 просмотра
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Добрый день. Нужен специалист по доработка опенкарт.

www.kidme.shop

1. В карточке товара сделать форму заказа товара сразу

2. Убираем не нужные элементы или заменить

3. добавить ксс, что бы модуль категории выглядел ровно по шаблону сайта.

OpenCart
3 года назад
loziknik1987
Андрей 
36 летТаиланд
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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