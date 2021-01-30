Переделать админку пользователя wordpress

На базе стандартной адмики делается кабинет пользователя, стоить задача добавить в этот кабинет форму заказа (форма заказа готова, ее можно увидеть по ссылке в атаче) и разработать чат, который будет привязан каждый к своему заказу, через который будет реализовано общение заказчика с исполнителем, чат должен поддерживать загрузку и хранение файлов. Со стороны пользователя чаты будут хранится на отдельной странице в таблице, со стороны админа чаты будут хранится в таблице, которая должна быть расположена на странице профиля соответстуещего пользователя.

Так же нужно будет добавить несколько обязательных полей в профиль пользователя, подключить пайпал, невидимую капчу на странице регистраци, логина и востановления пароля и добавить в боковое меню админки часы работы (со смещением по часовому поясу относительно заказчика).

Какие либо настройки чата, пайпала или капчи выносить в админпанель не нужно.

Подробное описание техзадания в атаче