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Разработка мультисайтовой административной панели
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Общее описание
С помощью мультисайтовой админ панели можно будет создавать и управлять конфигурацией сайтов, создавать и редактировать товары для интернет магазина, подключать домены 2 и 3 уровня. Основной функционал админ панели заключается в подключении доменов и автоматическом развертывании сайтов.
Эксплуатация и функционирование Админ панель должна соответствовать нижеперечисленным эксплуатационным задачам и функциональному назначению:
- Автоматическое развертывание сайта
- Подключение доменов 2 и 3 уровня к сайту
- Выбор языка сайта (для SEO)
- Загрузка файлов на сервер
- Редактирование файлов через админ панель
- Создание и редактирование товаров для каталога интернет магазина
- Импорт / экспорт товаров
Общая часть админки
- Управление всеми сайтами
- Добавление сайта
- Редактирование
- Удаление
- Просмотр количества сайтов
- Мониторинг технического состояния хостинга
- Нагрузка на сервер
- Объем занятого пространства
- Добавление и редактирование списка языков сайтов
- Язык
- Страна
- Конфигурация сайта
- Подключение домена
- Выбор языка
- Добавление / редактирование товаров
- Импорт / экспорт товаров
Добавление домена 2 и 3 уровней Будет реализована возможность добавления доменов 2 и 3 уровней через админ панель. Технически это будет происходить так: пользователь вписывает домен, на сервере автоматически прописываются конфигурации сервера apache и настройки хоста, после чего сайт уже может работать. Чтобы домен также работал, нужно будет на хостинге прописать ему ip адрес хостинга где лежит сайт.
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