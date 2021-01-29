Разработка мультисайтовой административной панели

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки1304 просмотра
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Общее описание

С помощью мультисайтовой админ панели можно будет создавать и управлять конфигурацией сайтов, создавать и редактировать товары для интернет магазина, подключать домены 2 и 3 уровня. Основной функционал админ панели заключается в подключении доменов и автоматическом развертывании сайтов.

Эксплуатация и функционирование Админ панель должна соответствовать нижеперечисленным эксплуатационным задачам и функциональному назначению:

  • Автоматическое развертывание сайта
  • Подключение доменов 2 и 3 уровня к сайту
  • Выбор языка сайта (для SEO)
  • Загрузка файлов на сервер
  • Редактирование файлов через админ панель
  • Создание и редактирование товаров для каталога интернет магазина
  • Импорт / экспорт товаров
Структура страниц админ панели и функционал отдельных элементов Структура админ панели должна быть максимально раскрыта для упрощения развертывания сайтов на хостинге. Должна быть предусмотрена возможность дальнейшего расширения функционала админ панели.

Общая часть админки

  • Управление всеми сайтами

    • Добавление сайта
    • Редактирование
    • Удаление
  • Просмотр количества сайтов
  • Мониторинг технического состояния хостинга

    • Нагрузка на сервер
    • Объем занятого пространства
  • Добавление и редактирование списка языков сайтов

    • Язык
    • Страна
Админ панель сайта
  • Конфигурация сайта

    • Подключение домена
    • Выбор языка
  • Добавление / редактирование товаров
  • Импорт / экспорт товаров
Описание работы функционалаАвтоматическое развертывание сайта Для того чтобы создать новый сайт, необходимо будет нажать на определенную кнопку в админ панели “добавить сайт”, вписать первичные настройки для сайта - домен / поддомен, язык, и после чего сайт автоматически создастся с настроенной конфигурацией на сервере.

Добавление домена 2 и 3 уровней Будет реализована возможность добавления доменов 2 и 3 уровней через админ панель. Технически это будет происходить так: пользователь вписывает домен, на сервере автоматически прописываются конфигурации сервера apache и настройки хоста, после чего сайт уже может работать. Чтобы домен также работал, нужно будет на хостинге прописать ему ip адрес хостинга где лежит сайт.

3 года назад
General_Banan
Артём 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад