Разработка мультисайтовой административной панели

Общее описание

С помощью мультисайтовой админ панели можно будет создавать и управлять конфигурацией сайтов, создавать и редактировать товары для интернет магазина, подключать домены 2 и 3 уровня. Основной функционал админ панели заключается в подключении доменов и автоматическом развертывании сайтов.

Эксплуатация и функционирование Админ панель должна соответствовать нижеперечисленным эксплуатационным задачам и функциональному назначению:

Автоматическое развертывание сайта

Подключение доменов 2 и 3 уровня к сайту

Выбор языка сайта (для SEO)

Загрузка файлов на сервер

Редактирование файлов через админ панель

Создание и редактирование товаров для каталога интернет магазина

Импорт / экспорт товаров

Структура страниц админ панели и функционал отдельных элементов Структура админ панели должна быть максимально раскрыта для упрощения развертывания сайтов на хостинге. Должна быть предусмотрена возможность дальнейшего расширения функционала админ панели.

Общая часть админки

Управление всеми сайтами Добавление сайта Редактирование Удаление

Просмотр количества сайтов

Мониторинг технического состояния хостинга Нагрузка на сервер Объем занятого пространства

Добавление и редактирование списка языков сайтов Язык Страна



Конфигурация сайта Подключение домена Выбор языка

Добавление / редактирование товаров

Импорт / экспорт товаров

Админ панель сайтаОписание работы функционалаАвтоматическое развертывание сайта Для того чтобы создать новый сайт, необходимо будет нажать на определенную кнопку в админ панели “добавить сайт”, вписать первичные настройки для сайта - домен / поддомен, язык, и после чего сайт автоматически создастся с настроенной конфигурацией на сервере.

Добавление домена 2 и 3 уровней Будет реализована возможность добавления доменов 2 и 3 уровней через админ панель. Технически это будет происходить так: пользователь вписывает домен, на сервере автоматически прописываются конфигурации сервера apache и настройки хоста, после чего сайт уже может работать. Чтобы домен также работал, нужно будет на хостинге прописать ему ip адрес хостинга где лежит сайт.