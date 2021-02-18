Добавить миниатюры записи, css стили, блоки (Wordpress)

$65
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки318 просмотров
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Нужно скопировать оформление из одной темы в другую (тема есть). См ТЗ в прикрепленном файле.

Цена 5000 руб, пишите сроки.

Антибот 5+1 =

WordPressCSS
3 года назад
AnastaciaSm
Анастасия 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
illia_pruskii_
Илья 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$80
10 дней
Благодарим за выполнение заказа, Илья всегда на связи, что очень порадовало. Работа выполнена в полном объеме. Однозначно рекомендуем!
Все прошло отлично, оплата без задержек, четко сформулированное ТЗ , всем рекомендую!
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