Сделать схему на яндекс карте и разместить на сайт

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки429 просмотров
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Необходимо сделать схему прохода и проезда на яндекс карте согласно схеме ниже 

https://www.retinaplus.ru/wp-content/uploads/2021/01/схема-общая.png

и разместить на сайте вместо старой схемы 

https://www.retinaplus.ru

3 года назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
mfurg
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
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