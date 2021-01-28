Натянуть статичный сайт на CMS

Задача следующая, необходимо перенести все товары с сайта [url=http://www.pogruzchik.kz/]pogruzchik.kz[/url] (CMS Simpla) на сайт [url=https://new.pogruzchik.kz/]new.pogruzchik.kz[/url] (CMS ocStore 3.0.2.0). Был приобретен платный плагин [url=https://liveopencart.ru/opencart-moduli-shablony/moduli/obmen-dannyimi/csv-price-pro-import-export-3]CSV Price Pro import/export[/url] но разобраться так и не получилось, возможно получится перенести с помощью него, будет ...