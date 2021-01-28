Натянуть статичный сайт на CMS

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок1517 просмотров
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Добрый день

https://www.komarovovillage.by/

Drupal (желательно) или WP

Из функционала

- Форма обратной связи и заказа звонка

- Услуги

- Акции

- страницы собираются конструктором (paragraphs в случае друпала)

указывайте стоимость

3 года назад
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад