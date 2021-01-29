Перенос всех товаров сайта с CMS Simpla на CMS ocStore 3.0.2.0

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка846 просмотров
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Задача следующая, необходимо перенести все товары с сайта pogruzchik.kz (CMS Simpla) на сайт new.pogruzchik.kz (CMS ocStore 3.0.2.0).

Был приобретен платный плагин CSV Price Pro import/export но разобраться так и не получилось, возможно получится перенести с помощью него, будет супер!

По всем дополнительным вопросам прошу писать мне в Telegram

3 года назад
pavlenko-web
29 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
rastrell
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$300
3 дня
Быстро и качественно 💪 Спасибо!
Спасибо за интересную задачу. Оплата в сроки. Рекомендую!