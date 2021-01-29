Перенос всех товаров сайта с CMS Simpla на CMS ocStore 3.0.2.0

Задача следующая, необходимо перенести все товары с сайта pogruzchik.kz (CMS Simpla) на сайт new.pogruzchik.kz (CMS ocStore 3.0.2.0).

Был приобретен платный плагин CSV Price Pro import/export но разобраться так и не получилось, возможно получится перенести с помощью него, будет супер!

По всем дополнительным вопросам прошу писать мне в Telegram