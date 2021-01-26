Нужна помощь, нужно реализовать два простых фильтра на wordpress

Всем добрый день.

Нужна ваша помощь.

Нужно сделать 2 фильтра постов.

Конктретнее:

1 фильтр по тегам на страницах :

http://aamm.waytosummit.com/index/

http://aamm.waytosummit.com/all-materials/

2 фильтр по времени рубликации ( месяц, год) на страницах:

http://aamm.waytosummit.com/category/

и на шаблоне тегов и категорий

http://aamm.waytosummit.com/tag/2020/

у кого есть вопросы - отвечу, нужно приступить сегодня! чтобы завтра было готово.

от вас цена за работу. Без цены не рассматриваю!