Нужна помощь, нужно реализовать два простых фильтра на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки1013 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем добрый день.

Нужна ваша помощь.

Нужно сделать 2 фильтра постов.

Конктретнее:

1 фильтр по тегам на страницах :

http://aamm.waytosummit.com/index/

http://aamm.waytosummit.com/all-materials/

2 фильтр по времени рубликации ( месяц, год) на страницах:

http://aamm.waytosummit.com/category/

и на шаблоне тегов и категорий

http://aamm.waytosummit.com/tag/2020/

у кого есть вопросы - отвечу, нужно приступить сегодня! чтобы завтра было готово.

от вас цена за работу. Без цены не рассматриваю!

WordPress
3 года назад
Stanislav-ukr
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад