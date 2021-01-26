Доработать верстку на Wordpress и наполнить контентом

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка162 просмотра
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Здравствуйте,

задача для тех, кто сейчас располагает временем прямо сейчас.

Требуются навыки верстки и работы с WORDPRESS

Необходимо кое где- доработать верстку,

подправить меню,

убрать, добавить, расширить сузить и тд.

 

часть контента размещена.

ссылка на сайт в файле

WordPress
3 года назад
sjoy
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад