Доброго дня. Есть сайт на самописном движке, нужно перенести на какой нибудь простой движок с понятной админкой, с сохранением функционала сайта. http://garnizon-msk.ru/ логин admin пароль admin111
Доработать верстку на Wordpress и наполнить контентом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
задача для тех, кто сейчас располагает временем прямо сейчас.
Требуются навыки верстки и работы с WORDPRESS
Необходимо кое где- доработать верстку,
подправить меню,
убрать, добавить, расширить сузить и тд.
часть контента размещена.
ссылка на сайт в файле
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