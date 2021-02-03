Доработка калькулятора на WordPress

После обновления стал писать ошибку: Warning: Declaration of Theplus_Column_Responsive::register_controls($element, $section_id) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /var/www/adatahelp/data/www/aeperson.ru/wp-content/plugins/theplus_elementor_addon/modules/controls/group/plus-column-width.php on line 23 И не подгружает некоторые виджеты
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Калькулятор простой
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Есть ошибки, надо поправить.
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