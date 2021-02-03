Доработка калькулятора на WordPress

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок829 просмотров
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Калькулятор простой

http://stalnet.testofff.ru/dlja-doma/videonabljudenie/

Есть ошибки, надо поправить.

WordPress
3 года назад
mihkl
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
svetl94ok
31 годУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$12
1 день
Рад сотрудничеству с таким компетентным и ответственным исполнителем. Надеюсь, что продолжим с Александрой работу по другим проектам. Спасибо и рекомендую!
Михаил всегда был на связи. Оплатил без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
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