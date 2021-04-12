Быстро. Дешево. Надежно (и даже в срок)
Меня зовут Иван, я веб-разработчик, ориентирующийся на верстке сайтов и работе с WordPress.
Мои навыки в верстке:
- Я умею верстать кроссбраузерные и адаптивные сайты
- Я умею использовать в работе Gulp, автоматизирующий всю рутинную работу, заметно ускоряя верстку
- Я использую в обязательном порядке Sass/Scss, позволяющий мне также оптимизировать процесс работы
- Я верстаю по правилам БЭМ, позволяющий соблюдать в верстке принцип DRY (Don't Repeat Yourself) и делающий классы более понятными и читаемыми
- Я использую в работе JavaScript (ES6+, NodeJS) вместе с jQuery и другими библиотеками (Slick Slider, AOS и т. д.), позволяющими не писать очередной велосипед (причем костыльный)
- Я умею следить за валидностью верстки
- Я умею соблюдать базовые правила SEO (настраивать meta-теги, делать верстку семантической, весь текст писать не в div, а в тегах h1, h2, p и т. д.)
- Я умею использовать в работе Bootstrap 4, хотя и делаю это не часто (больше нравиться верстать самому при помощи flexbox или grid layout)
- Оптимизировать верстку для Google Pagespeed, позволяя находиться верстке на неплохом уровне
- Я умею натягивать верстку на Wordpress, позволяя владельцу редактировать почти весь контент на сайте, от фонового изображения и заголовка в секции (реализуя это при помощи отличного плагина ACF (Advanced Custom Fields)) до навбара в шапке (путем имеющихся средств от Wordpress)
- Я умею соблюдать все базовые и необходимые правила по защите Wordpress проекта
- Я умею заливать проект на боевой сервер (специально для этого у меня стоит Linux как виртуальная машина), работать с Git и с Github
- Я умею работать с базами данных, устанавливать их на linux машину, настраивать, писать запросы на SQL без ORM
- Я умею разрабатывать свои собственные виджеты для сайдбара, если вдруг нужного не будет у Wordpress по умолчанию
- Я владею навыками парсинга, что поможет мне брать информацию из VK, Facebook, Telegram и т. д.
Для меня самое главное не зарабатывать деньги, а помогать людям за скромное вознаграждение, экономя им время, силы и нервы, позволяя им сконцентрироваться на более важных делах.
Поэтому, в качестве гарантии моей работы, я не беру предоплату, деньги я получаю только по факту выполнения работы.
Помимо всего вышеперечисленного я готов обслуживать проект 2 недели после его сдачи, исправляя все баги, лаги, косяки и т. д. (в разумных рамках, понятное дело) без дополнительной оплаты
Мои контактные данные:
- Email: [email protected]
- Telegram: @IvanEvseevth
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
- CXHELP- Натяжка верстки на Wordpress72 просмотра
- Местные - верстка и насадка на Wordpress90 просмотров
- Натяжка верстки на wordpress64 просмотра
- Business - сайт агентства70 просмотров
- Startup - лендинг из PSD135 просмотров
- Piroll - личный сайт64 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Не без мелких недочетов, но в общем все прошло хорошо, будем пробовать работать дальше. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было очень приятно работать, однозначно рекомендую!
$50
10 баллов
3 года назад
Иван - старательный специалист. Все замечания и правки старается внести в полном объёме в короткие сроки.
Ответный отзыв
Было очень приятно работать, однозначно рекомендую!