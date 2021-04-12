ivanevseev

Иван Евсеев ivanevseev

 
23 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Быстро. Дешево. Надежно (и даже в срок)

Меня зовут Иван, я веб-разработчик, ориентирующийся на верстке сайтов и работе с WordPress.

Мои навыки в верстке:

  • Я умею верстать кроссбраузерные и адаптивные сайты
  • Я умею использовать в работе Gulp, автоматизирующий всю рутинную работу, заметно ускоряя верстку
  • Я использую в обязательном порядке Sass/Scss, позволяющий мне также оптимизировать процесс работы
  • Я верстаю по правилам БЭМ, позволяющий соблюдать в верстке принцип DRY (Don't Repeat Yourself) и делающий классы более понятными и читаемыми
  • Я использую в работе JavaScript (ES6+, NodeJS) вместе с jQuery и другими библиотеками (Slick Slider, AOS и т. д.), позволяющими не писать очередной велосипед (причем костыльный)
  • Я умею следить за валидностью верстки
  • Я умею соблюдать базовые правила SEO (настраивать meta-теги, делать верстку семантической, весь текст писать не в div, а в тегах h1, h2, p и т. д.)
  • Я умею использовать в работе Bootstrap 4, хотя и делаю это не часто (больше нравиться верстать самому при помощи flexbox или grid layout)
  • Оптимизировать верстку для Google Pagespeed, позволяя находиться верстке на неплохом уровне
Мои навыки в Wordpress:

  • Я умею натягивать верстку на Wordpress, позволяя владельцу редактировать почти весь контент на сайте, от фонового изображения и заголовка в секции (реализуя это при помощи отличного плагина ACF (Advanced Custom Fields)) до навбара в шапке (путем имеющихся средств от Wordpress)
  • Я умею соблюдать все базовые и необходимые правила по защите Wordpress проекта
  • Я умею заливать проект на боевой сервер (специально для этого у меня стоит Linux как виртуальная машина), работать с Git и с Github
  • Я умею работать с базами данных, устанавливать их на linux машину, настраивать, писать запросы на SQL без ORM
  • Я умею разрабатывать свои собственные виджеты для сайдбара, если вдруг нужного не будет у Wordpress по умолчанию
  • Я владею навыками парсинга, что поможет мне брать информацию из VK, Facebook, Telegram и т. д.
Как я работаю:

Для меня самое главное не зарабатывать деньги, а помогать людям за скромное вознаграждение, экономя им время, силы и нервы, позволяя им сконцентрироваться на более важных делах.

Поэтому, в качестве гарантии моей работы, я не беру предоплату, деньги я получаю только по факту выполнения работы.

Помимо всего вышеперечисленного я готов обслуживать проект 2 недели после его сдачи, исправляя все баги, лаги, косяки и т. д. (в разумных рамках, понятное дело) без дополнительной оплаты

Мои контактные данные:

JavascriptWordPressВерстка сайтаBootstrapjQueryLinuxSCSSSASSGulpNode.jsВерстка под WordPressGitSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$30
10 баллов
3 года назад
Обновить CSS дизайн блога на Wordpress
Не без мелких недочетов, но в общем все прошло хорошо, будем пробовать работать дальше. Рекомендую!
Было очень приятно работать, однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$50
10 баллов
3 года назад
Интеграция вёрстки на Wordpress
Иван - старательный специалист. Все замечания и правки старается внести в полном объёме в короткие сроки.
Было очень приятно работать, однозначно рекомендую!
Ответный отзыв