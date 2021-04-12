Быстро. Дешево. Надежно (и даже в срок)

Меня зовут Иван, я веб-разработчик, ориентирующийся на верстке сайтов и работе с WordPress.

Мои навыки в верстке:

Я умею верстать кроссбраузерные и адаптивные сайты

Я умею использовать в работе Gulp, автоматизирующий всю рутинную работу, заметно ускоряя верстку

Я использую в обязательном порядке Sass/Scss, позволяющий мне также оптимизировать процесс работы

Я верстаю по правилам БЭМ, позволяющий соблюдать в верстке принцип DRY (Don't Repeat Yourself) и делающий классы более понятными и читаемыми

Я использую в работе JavaScript (ES6+, NodeJS) вместе с jQuery и другими библиотеками (Slick Slider, AOS и т. д.), позволяющими не писать очередной велосипед (причем костыльный)

Я умею следить за валидностью верстки

Я умею соблюдать базовые правила SEO (настраивать meta-теги, делать верстку семантической, весь текст писать не в div, а в тегах h1, h2, p и т. д.)

Я умею использовать в работе Bootstrap 4, хотя и делаю это не часто (больше нравиться верстать самому при помощи flexbox или grid layout)

Оптимизировать верстку для Google Pagespeed, позволяя находиться верстке на неплохом уровне

Я умею натягивать верстку на Wordpress, позволяя владельцу редактировать почти весь контент на сайте, от фонового изображения и заголовка в секции (реализуя это при помощи отличного плагина ACF (Advanced Custom Fields)) до навбара в шапке (путем имеющихся средств от Wordpress)

Я умею соблюдать все базовые и необходимые правила по защите Wordpress проекта

Я умею заливать проект на боевой сервер (специально для этого у меня стоит Linux как виртуальная машина), работать с Git и с Github

Я умею работать с базами данных, устанавливать их на linux машину, настраивать, писать запросы на SQL без ORM

Я умею разрабатывать свои собственные виджеты для сайдбара, если вдруг нужного не будет у Wordpress по умолчанию

Я владею навыками парсинга, что поможет мне брать информацию из VK, Facebook, Telegram и т. д.

Для меня самое главное не зарабатывать деньги, а помогать людям за скромное вознаграждение, экономя им время, силы и нервы, позволяя им сконцентрироваться на более важных делах.

Поэтому, в качестве гарантии моей работы, я не беру предоплату, деньги я получаю только по факту выполнения работы.

Помимо всего вышеперечисленного я готов обслуживать проект 2 недели после его сдачи, исправляя все баги, лаги, косяки и т. д. (в разумных рамках, понятное дело) без дополнительной оплаты

Мои контактные данные: