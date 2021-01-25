Сделать второй домен

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка970 просмотров
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Есть сайт (интернет-магазин) на Битриксе, нужно в рамках одной лицензии разделить на два для разных городов.

Цены, сроки.

3 года назад
Svetymne
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад