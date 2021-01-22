Верстка и посадка на wp

Ранее был разработан сайт www.rusdemolition.ruВыполнен на wp с использованием elementor.Далее от одного контент-менеджера к другому поступали регулярные комментарии об очень медленной загрузке elementor и соответственно долгой работе с контентом, а также, о тех или иных ошибках разработчика.После чего было принято решение сделать сайт заново без использования билдеров на чистом wp, но с ACF полями.Было сделано обновление дизайна. На объем работы это не влияет.Количество страниц то же.Задача:- верстка- посадка на wp- без билдеровДизайн-макет готов