Нужна консультация по фигме

$3
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка116 просмотров
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Михаил, Здравствуйте! Нужна консультация по фигме, желательно в дискорде или в телеграмме .

3 года назад
maxim_soloviov
20 летУкраина
4 года в сервисе
Был
18 часов назад
Выбранный исполнитель
misha_panasiuk
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
3 года назад
$3
1 день
Все прошло очень круто, парень все показал, и про все рассказал, однозначная рекомендация! 👍
Прекрасное обьяснение задачи, и оплата в срок, смело можно работать)
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