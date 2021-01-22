Сделать магазинна Shopify

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки1340 просмотров
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Я предоставляю готовую тему магазина 

нужно сделать :- навигация сайта (категории, подкатегории, мега меню)- создать фильтрацию и сортировку товара - основные официальные страницы (политики доставки и возврата). 

  • Настроить весь функционал. ( платежный метод, синхронизацию с соцсетями, если такие имеются)
  • Установить плагин с возможностью оставить отзывы.
  • Установить призывающие к покупке плагины: недавно купили, таймер обратного отсчета, этот товар в корзине
Весь контент на сайт - тексты, логотип, баннера и фото предоставляет заказчик.
  • Установка аналитики
  • Система быстрой обратной связи с клиентом, он-лайн чат.
  • Установить плагин - с этим товаром покупают
  • Лого "new" для вновь загруженного товара
  • Подключение usps и PayPal
  • Товар с пометкой "распродан" человек не может заказать его нужно сделать кнопочку "послать запрос" или предзаказ.
3 года назад
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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