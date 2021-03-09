Починить Revolution Slider на WP и добавить карту магазина

Всем доброе время суток. Есть сайт на WP на нем стоит Revolution Slider и он перестал давать редактировать фото. Соответственно мы не можем добавить новый магазин в раздел наши магазины, он у нас реализован как раз через этот слайдер. По карте расскажу где она ставится нужно будет заменить в коде. За сайтом и подробностями пишите в ЛС.