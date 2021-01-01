Поменять цены на сайте с CMS MODx

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка155 просмотров
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Нужно поменять цены на сайте pechatnik.by.

Около 80 позиций в сувенирке. У каждой позиции цена меняется в 3 местах.

Цены нужно поменять для калькулятора товара (его начальная цена, цена в зависимости от тиража) а также в таблице в контенте.

Пример товара: https://pechatnik.by/suveniryi/breloki/metallicheskij-brelok-majka/

Подробности в личку напишу.

Срок на выполнение - около недели.

MODX
3 года назад
sil_rain
31 годПольша
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад