Разработка сайта на 1С битрикс

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок165 просмотров
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Дмитрий, добрый день!

Меня зовут Елена. Меня интересует разработка сайтов на 1С битрикс на постоянной основе. Можем обсудить условия сотрудничества?

3 года назад
leshya01
29 летКазахстан
4 года в сервисе
Была
год назад