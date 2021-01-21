Две задачи wordpress

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок815 просмотров
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1. Подставить несколько фраз на другом языке вместо русских(см. файл вложение).

2. Сейчас стоит доступ к каталогу только при наличии логина и пароля, необходимо убрать эту функцию и отображать каталог всем пользователям.

Сайт: http://nordparts.lv 

WordPress
3 года назад
R0LeXx
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
alexyablokov
Александр 
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
3 года назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Все сделал аккуратно и качественно. Рекомендую всем!
Было приятно работать с заказчиком! Рекомендую!