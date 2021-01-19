Перенос сайта с wordpress

Спасибо за профессионализм и скорость! Тимофей перенес мой сайт с wordpress на другой хостинг. Сделал это быстро, качественно, добавил несколько крутых опций на сайт. Также хочу отметить, что Тимофей всегда был на связи и оперативно отвечал на все вопросы. Спасибо:)