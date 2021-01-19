Перенос сайта с wordpress

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка122 просмотра
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Необходимо перенести сайт с wordpress на другой хостинг

WordPress
3 года назад
guest_16110421487653
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
timofeimih
30 летЭстония
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$30
1 день
Спасибо за профессионализм и скорость! Тимофей перенес мой сайт с wordpress на другой хостинг. Сделал это быстро, качественно, добавил несколько крутых опций на сайт. Также хочу отметить, что Тимофей всегда был на связи и оперативно отвечал на все вопросы. Спасибо:)
Сергей показал себя как замечательный заказчик. Задание было сформулировано четко и все данные были предоставлены быстро, оплата тоже не заставила себя ждать. Крайне рекомендую как заказчика и надеюсь на совместное сотрудничество в будущем!
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