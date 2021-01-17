Добавить в component/users/profile?layout=edit модуль SP PAGE BUILDER

$3
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка467 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

JOOMLA + SP PAGE BUILDER.

На главной странице сайта у меня отключен модуль SP PAGE BUILDER, но насколько я понял, любые страницы, типа сайт/component/users/ - являются дочерними к главной странице. В итоге - и на данной странице модуль SP PAGE BUILDER не выводится. Задача - вывести на странице сайт/component/users/ модуль компонента SP PAGE BUILDER,  а на главной странице все оставить без изменений.

3 года назад
Nabla
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Сделать фронтэнд фильтр по терминам таксономий на сайте Worpdress

    На сайте Wordpress требуется сделать фронтэнд фильтр по терминам таксономий. Допустимо использовать готовые решения (jQuery плагины, библиотеки такие как isotope или подобное). Сам список терминов уже динамически выводится в нужном виде, нужно сделать чтобы при клике ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Figma &#8594; WP CMS мультиязычный на разных доменах

    [url=https://www.figma.com/proto/9kCefgW59I3l0oq1MvGROm/Prorab?node-id=36%3A12&amp;scaling=scale-down-width]https://www.figma.com/proto/9kCefgW59I3l0oq1MvGROm/Prorab?node-id=36%3A12&amp;scaling=scale-down-width[/url] [url=http://prorab.ee/]prorab.ee[/url] (русскоязычная версия) [url=http://korrus.ee/]korrus.ee[/url] (эстонский) Название URL страниц взять отсюда: [url=http://prorab.ee/]prorab.ee[/url] Проставить редиректы c [url=http://prorab.ee/ee]prorab.ee/ee[/url] → [url=http://korrus.ee/ee]korrus.ee/ee[/url] на новые страницы Вёрстка responsive Возможность менять контент из админки сайта Логотип не кликабельный Оптимизировать все изображения Перенести мета теги с старого на новый сайт ...

    Figma
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание интерактивной схемы здания для сайта на WordPress

    Необходимо создать интерактивный план - схему этажей торгового-офисного здания. Для дальнейшего размещения на сайте на WordPress. Примеры: http://sibmoll.ru/map/ http://www.nk-citymall.ru/about/scheme/ https://afimall.ru/floors-map Возможно использование одного из плагинов для WP: Image Map Pro или Mapplic.

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки сайта на WP

    Нужно поправить пару моментов на сайте, сайт на wordpress.  Для примера: есть шорткод woocommerce [best_selling_products], хиты продаж на главной, но цена товара отображается не так как нужно.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать тему на WordPress

    Нужно сделать тему для WordPress на основе верстки в архивах и файла с правками кода и требованиями к теме WordPress. Также обязательна мультиязычность (рус, укр) установка темы на хостинг и тестировка темы, возможны некоторые доработки после. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 8 Правок на Wordpress Woocomerce

    $40

    1. На сайте deoro.pesoktest.ru создать раздел бестселлеры, в нем выводить только товары, у которых есть соответствующий атрибут либо метка в админке. 2. Отсортировать товары по следующему принципу В категориях товара и в распродаже сортировка ручная, в админке ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад