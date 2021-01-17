На сайте Wordpress требуется сделать фронтэнд фильтр по терминам таксономий. Допустимо использовать готовые решения (jQuery плагины, библиотеки такие как isotope или подобное). Сам список терминов уже динамически выводится в нужном виде, нужно сделать чтобы при клике ...
Добавить в component/users/profile?layout=edit модуль SP PAGE BUILDER
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JOOMLA + SP PAGE BUILDER.
На главной странице сайта у меня отключен модуль SP PAGE BUILDER, но насколько я понял, любые страницы, типа сайт/component/users/ - являются дочерними к главной странице. В итоге - и на данной странице модуль SP PAGE BUILDER не выводится. Задача - вывести на странице сайт/component/users/ модуль компонента SP PAGE BUILDER, а на главной странице все оставить без изменений.
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