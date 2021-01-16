Разработать тему на WordPress

Нужно сделать тему для WordPress на основе верстки в архивах и файла с правками кода и требованиями к теме WordPress.

Также обязательна мультиязычность (рус, укр) установка темы на хостинг и тестировка темы, возможны некоторые доработки после. Возможно понадобится, консультация по дальнейшей настройке темы, в устном или письменном виде. Имееются все макеты страниц.

сайт предназначен для тур.базы отдыха

Все файлы с версткой в лс.

Исполнитель должен быть из Украины

Оплата частями на карту Привата (желательно)

Благодарю.