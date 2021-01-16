8 Правок на Wordpress Woocomerce

1. На сайте deoro.pesoktest.ru создать раздел бестселлеры, в нем выводить только товары, у которых есть соответствующий атрибут либо метка в админке.

2. Отсортировать товары по следующему принципу

В категориях товара и в распродаже сортировка ручная, в админке задаём поле сортировка.

В новых коллекциях сортировка по дате добавления товара, самые свежие товары впереди.

В брендах сортировка по дате добавления, самые свежие товары впереди

В новом разделе бестселлеры по дате добавления товара, самые свежие товары впереди.

3. На главной странице не выводятся товары в выпадающем окне в корзине, иногда их видно в html коде, иногда не видно,

но не выводятся никогда (не показывается выпадающее окно).

4. На компьютере перекошена страница поиск, при клике на поисковую строку.

Поправить.

5. На главной странице есть слайдер с брендами.

Сделать, чтобы картинки в нём задавались в админке, вели на соответсвующий раздел.

Функционал брендов уже есть, надо только проставить верные ссылки автоматически.

Разместить приложенные картинки брендов.

6. В главном меню сделать чтобы ссылки на категории товаров формировались из админки.

Функционал категорий уже работает, нужно только вывести список ссылок.

7. Зазоры везде убрать

8. Убрать категорию “ТОП” из списка оставить "футболка, топ".