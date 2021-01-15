Верстка страницы сайта на Drupal

$100
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки1763 просмотра
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Требуется красиво оформить страницу на Drupal сайте https://www.gcs-reefer.com/ru/node/21102

Не допускается использовать текст в виде картинки, текущий текст с картинок необходимо отобразить на сайте. 

Дизайна нет, надо предложить вариант, можно по факту без утверждения макетов с доработкой.

Сайт кросс браузерный и кроссплатформенный, эти же требования предъявляются к странице(так же как и валидация по w3c)

Drupal
3 года назад
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад