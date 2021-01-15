Верстка страницы сайта на Drupal

Требуется красиво оформить страницу на Drupal сайте https://www.gcs-reefer.com/ru/node/21102

Не допускается использовать текст в виде картинки, текущий текст с картинок необходимо отобразить на сайте.

Дизайна нет, надо предложить вариант, можно по факту без утверждения макетов с доработкой.

Сайт кросс браузерный и кроссплатформенный, эти же требования предъявляются к странице(так же как и валидация по w3c)