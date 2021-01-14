Натянуть на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт15 заявок1284 просмотра
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Прикрутить к вордпрессу готовую сверстанную страничку, CSS картинки Index.html в прикрепленном архиве. По вопросам и обсуждениям в личку.

WordPress
3 года назад
grvzads
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад