Magento 2 - Per Product Shipping Fees

На сайт (на Битриксе) необходимо сделать некоторые правки. Прикрепил файл с пунктами правок для сайта. Сам сайт https://integration-sistems.ru/services/montazh-pozharnoy-signalizatsii/ Оцените пожалуйста относительно того, сколько понадобится времени на это и сколько это будет стоить. Спасибо.