Нужно создать функционал при клике на кнопку "купить", магазин на Woocommerce.
Сверстать по макету (сайт WordPress + woocommerce)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 2 макета в psd формате.
Макеты страниц:
1) Страница корзины
2) Оформления заказа,
Сайт на wordpress + woocommerce, нужно чтобы страницы выглядели также, как на макетах. Срок СРОЧНО.
Бюджет 1000 рублей. Не больше.
СРОК 1 ДЕНЬ
Прикрепил макеты к заданию
- Похожие заказы
- $7Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день уважаемые программисты, мне надо перенести 10 сайтов (Wordpress) с Hostgator Linux Shared в Digital Ocean dropletЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Необходимо доработать консоль WP так, чтобы можно было «нарезать» права по ролям: «Администратор» «Модератор» «Редактор» «Автор» Также необходима интеграция с сервисом проверки уникальности контента content-watch.ru и форма статистики (интеграция с Яндекс.Метрика). Подробнее в файле: https://docs.google.com/document/d/1g93odbnA9z72TNM_Bxg-wFT7zM_uwk8S9NoINObPUNA/edit Необходимо понять стоимость доработки, а также сроки.Закрыт3 года назад
Есть интернет магазин на Вордпресс, там изпользуется плагин элементор и он сильно тормозит фронт часть сайтаСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо натянуть готовую вёрстку на WordPress. http://ce35815.tmweb.ru/Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть сайт на битрикс, на котором перестала работать почта. Есть предположение (согласно подсказкам Битрикс), что необходимо настроить выполнение агентов на cron. Хостинг 1bx host. Подробности: http://prntscr.com/wmiuwc http://prntscr.com/wmivb7 --Upd: ошибки cron исправили, но отправка сообщений так и не заработала. http://prntscr.com/wml2qg Необходимо настроить ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
Привет! Компания Interexy находится в поиске WordPress разработчика для работы с нашим корпоративным сайтом [b]https://www.interexy.com [/b] (новый функционал, страницы, макеты). Наш стек: WordPress (theme development with Guttenberg & ACF PRO) Materialize CSS - frontend CSS framework Также сайт интегрируется с различными ...Закрыт3 года назад
Есть работающий интернет-магазин виртуальных товаров. Нужно сверстать под него новую тему с нуля по макету из Figma. Делаем в два этапа: 1 этап - верстка+программирование только основной страницы товара. Чтобы понять на сколько хорошо получается. Этап оплачивается. 2 ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Вставить страницу в cайте на Wordpress,Сама страница сверстана уже. Нужно просто оперативно вставить ее сегодня на сайт. В личке пришлую ссылку на сайт и страницу. Пишите сразу цену. Не отвечайте пожалуйста на проект, если не можете сразу ...Закрыт3 года назад
Нужно доработать сайт на CMS Wordpress, необходимо сделать кастюмный, сложный личный кабинет по тз и мелочовку по верстке поправить Ищу грамотного специалиста с хорошим знанием php и CMSWordpress,по вёрстки то же будут мелкие задачи, тех задание ...Закрыт3 года назад