Сверстать по макету (сайт WordPress + woocommerce)

$40
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки1300 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 2 макета в psd формате.

Макеты страниц:

1) Страница корзины 

2) Оформления заказа,

Сайт на wordpress + woocommerce, нужно чтобы страницы выглядели также, как на макетах. Срок СРОЧНО.

Бюджет 1000 рублей. Не больше.

СРОК 1 ДЕНЬ

Прикрепил макеты к заданию

WordPressWooCommerce
3 года назад
OlegTIX
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад