Нужен Вордпресс разработчик для оптимизация загрузка сайта

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки912 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть интернет магазин на Вордпресс, там изпользуется плагин элементор и он сильно тормозит фронт часть сайта

3 года назад
Myrzabekn
25 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад