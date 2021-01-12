Нужно доработать сайт на CMS Wordpress, необходимо сделать кастюмный, сложный личный кабинет по тз и мелочовку по верстке поправить

Ищу грамотного специалиста с хорошим знанием php и CMSWordpress,по вёрстки то же будут мелкие задачи, тех задание предоставлю при личной

переписке.

оплата по факту выполнение проекта, делаете на своем хостинге, после оплачиваю и переносим на мой, если вас не устраивает условие, не нужно не чего писать

и обсуждать. Оплата по факту другое не оговаривается

обязательно нужно будет подтверждать сделку на фриласне