Добрый день! Необходимо переписать формы, чтобы они работали через модуль Contact Form 7. Сейчас используется сторонний скрипт и через него идёт спам. Также, на другой сайт (GetSimple CMS) необходимо в форму обратной связи добавить скрытую капчу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать сайт на CMS Wordpress, необходимо сделать кастюмный, сложный личный кабинет по тз и мелочовку по верстке поправить
Ищу грамотного специалиста с хорошим знанием php и CMSWordpress,по вёрстки то же будут мелкие задачи, тех задание предоставлю при личной
переписке.
оплата по факту выполнение проекта, делаете на своем хостинге, после оплачиваю и переносим на мой, если вас не устраивает условие, не нужно не чего писать
и обсуждать. Оплата по факту другое не оговаривается
обязательно нужно будет подтверждать сделку на фриласне
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