Статус поправить woocommerce

Сделать форму заказа как здесь [url=https://ikeadostavka.by/order]https://ikeadostavka.by/order[/url] на сайте с cms Joomla.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Когда пользователи делают оплату на сайте, заказы поступают со статусом ждут оплату, но на почту уведомление не приходит.
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