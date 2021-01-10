Редизайн сайта

Есть сайт http://www.lombard98.ru/, к нему есть практически готовый дизайн, за исключением нескольких страниц (доделывается в процессе). https://www.figma.com/file/HlBUn3bMpGsmZyJRelzJAV/Untitled

Есть частичная верстка (при необходимости может быть до конца сверстан, чтобы удешевить).

Необходимо натянуть на cms codeigniter. Все должно меняться, должна быть возможность добавления и редактирования статей. Свои услуги предлагайте

сразу указывайте цену!!!