Софт для платежного терминала (криптоматы)

$1000
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки1058 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует разработка ПО для построения сети платежных терминалов по покупке/продаже криптовалют (криптоматы)

Ориентироваться на софт от https://softlogic-crypto.com/  и https://www.generalbytes.com/en/

3 года назад
guest_1610361963114
3 года в сервисе
Был
3 года назад