Софт для платежного терминала (криптоматы)

Есть сайт http://www.lombard98.ru/, к нему есть практически готовый дизайн, за исключением нескольких страниц (доделывается в процессе). https://www.figma.com/file/HlBUn3bMpGsmZyJRelzJAV/Untitled Есть частичная верстка (при необходимости может быть до конца сверстан, чтобы удешевить). Необходимо натянуть на cms codeigniter. Все должно меняться, должна быть ...