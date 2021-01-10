Интересует разработка ПО для построения сети платежных терминалов по покупке/продаже криптовалют (криптоматы) Ориентироваться на софт от https://softlogic-crypto.com/ и https://www.generalbytes.com/en/
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Необходимо перенести сайт с tilda на wix c сохранением дизайна и всех внутренних ссылок
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