Веб-сайт на odoo

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка985 просмотров
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Небольшой веб-сайт на odoo для учебного сайта:

  • Авторизация и регистрация пользователей
  • Редактирование профиля пользователя
  • Создание расписания занятий
  • Создание групп
  • Возможность отмечать посещения
  • Возможность выкладывать задания и проставлять оценки
  • Загрузка и скачивание документов
3 года назад
elena511
37 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад